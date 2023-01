VIDEO | Seksihääled vallutasid Inglismaa karikamängu eel BBC eetri

Lineker oli just tutvustanud stuudiokülalisi, kui oiged pihta hakkasid. Hiljem jagas ta Twitteris pilti laua alla teibitud telefonist, millele vembumehed sinna teipinud olid. Tünga autoriks oli YouTube'is kuulsust kogunud naljamees Daniel Jarvis, kes sellest ka video tegi.

BBC palus mõistagi selle kõige pärast vabandust, aga hea huumorisoone poolest tuntud Lineker tegi ülekande jooksul mitu peent torget. „Ellioti värav oli screamer (otsetõlkes „karjuja“, aga termin, mida kasutatakse jalgpallis iluväravatest rääkides - R. V.), aga mitte ainus, millega me täna kokku puutusime,“ teatas ta eetris. Külaliselt Tom Ince'ilt küsis ta aga, et ega see polnud Tom koos oma naisega, keda nad ennist kuulsid.

Hiljem BBC uudistesaate Newsnightiga vesteldes sõnas Lineker, et tegu oli hea naljaga. „Meil pole millegi pärast vaja kurvad olla,“ naeris ta. „Kui keegi oleks mulle täna hommikul öelnud, et ma pean Newsnightis pornoskandaalist rääkima, siis ma oleksin olnud väga hirmul.“

Lineker lisas, et esialgu arvas ta, et mõne külalise telefon heliseb, aga see oli ilmselgelt liiga vali. Seksihääled olid lausa nii valjud, et Lineker ei kuulnud hästi isegi seda, kui režii ütles talle midagi kõrvaklappidesse.