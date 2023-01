KAHJU! Avaseti võitnud Kontaveit pudenes Austraalia lahtistel konkurentsist

Hiljem lisas ta pressikonverentsil, et tegi avaseti järel mängus mõned muudatused, mis tasusid end ära. „Arvasin, et algus oli okei, aga ma ei suutnud oma taset hoida, eriti servil. Ning Anett on piisavalt kogenud, et see ära karistada. Pidin jääma rahulikuks, muutma oma mängu ja kiirust, sest ta oli saavutamas väga head rütmi. Mul on hea meel, et suutsin teises setis mängu tagasi tulla ning taset lõpuni hoida,“ lausus Linette.