Eesti tulevikutäht pääses Belgia kõrgliigas teist korda platsile ning aitas koduklubil alistada suure ajalooga vastase

Eesti täiskasvanute koondise eest pole Palumets veel mänginud. „Me teame, et ta on andekas, noor mängija ja Belgia liiga on tugev. Vaatame, mida ta seal tegema hakkab – üks mäng on hea, aga meil on vaja näha rohkemat,“ lausus Eesti peatreener Thomas Häberli septembris Õhtulehele.