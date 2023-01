Wierer hullutas kodupublikut, eestlannad jäid kõrgusega jänni

Üldiselt olen päris hästi kohanenud kõrgustega, võib-olla sarnane olukord oli olümpial, kus olin segateates äärmiselt kehv, samas mõned päevad hiljem oli sõiduvorm hooaja parim. Arvan, et see on lihtsalt keha kohanemise probleem ja muretsemiseks põhjust pole.“

Johanna Talihärm pidi suusatama neli 150meetrist trahviringi ning oli rajal kiiruselt 62. naine (+2.15,1). Kõik see kokku andis täna 81. koha (+3.26,1). „Siin on hästi teistsugused olud kui mujal. Tõesti, me pole kohanenud, tulime otse Ruhpoldingust. Tegelikult kõik tulid. Ei ütleks ,et olen oma seisundi pärast rohkem mures kui varem, aga tänane väga positiivset kahjuks ei andnud,“ arutles ta ETV otse-eetris ja märkis, et lamadestiirus tingisid kolm eksimust väga keerulised tuuleolud.