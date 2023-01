HÄMARAD SKEEMID JA VASSIMINE: Rootsi maksuamet nõuab Eesti jalgpallikoondise endistelt treeneritelt suuri rahasummasid

Tuleb välja, et mehed on pununud skeeme, et sissetulekuid varjata ning püüdsid maksuametile vassida, kuid edutult. Hämar tegevus puudutab ka aega, mil rootslased töötasid Eesti jalgpalliliidu hüvanguks. Näiteks Norberg väidab, et Eestis töötamine oli hoopis kulu.