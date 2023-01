MONTE CARLO RALLI | Ogier tegi ajalugu, Tänak sai viienda koha ning lõpetas punktikatse teisena

Tänaku hooaeg algas elektriprobleemiga . Ta kurtis esimese katse järel, et viiendat käiku pole ning üleüldse on käiguvahetus väga valulik protseduur.

Liider Ogier avaldas neljanda katse finišis, et tema masinal ei tööta hübriid.

Päeva kolmandal katsel sõnas Tänak , et roolivõimu probleem pole kohe kindlasti kadunud, aga vähemalt on olukord sõidetav.

Tänak tõdes päeva eelviimase kiiruskatse järel, et roolivõimu seisukohalt oli see tema jaoks kõige halvem katse. „Aga järgmine katse peaks olema kiirem, nii et siis võiks meil minna paremini,“ lisas ta lootusrikkalt.