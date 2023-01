OTSEBLOGI | Monte Carlo ralli: Katsevõidu noppinud Ogier kasvatas edu, Evans tuli Tänakule lähemale

Evansi ja Tänaku vahe üldarvestuses on veel 4,2 sekundit. Ogier on kindel liider, teisel kohal oleva Rovanperä edu Neuville'i ees on 0,6 sekundit. Finišis on Loubet, kes kaotas katsel Ogier'le 3.44,3ga. Rajal on veel Serderidis.