OTSEBLOGI | Monte Carlo ralli: Ogier juhib kindlalt, Tänak jätkab neljandana

Neuville on finišis Tänakust 0,2 sekundi võrra nobedam, kuid jääb Rovanperäle 2,2 sekundiga alla. „Püüdsin sõita nii puhtalt kui võimalik ja anda endast parim. Paistab, et sellest ei piisa, aga rohkemat ei saa me praegu teha,“ ütles Hyundai piloot katse järel, lisades, et välja sõidetud ajad teda ei üllata.