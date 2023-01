OTSEBLOGI | Streikiva roolivõimuga maadelnud Ott Tänak läheb Monte Carlo MM-ralli viimasele päevale vastu viiendal kohal

Ogier kaotab Rovanperäle 9,8 sekundiga, kuid säilitab üldaervestuse esikoha. Tema edu soomlase ees on viimase päeva neljale kiiruskatsele minnes 16 sekundit. Kõik on kontrolli all, annab ta siiski kiiruskatse lõpus enesekindlalt teada.