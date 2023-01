Bö noppis hooaja kümnenda võidu, Zahkna pääses jälitussõitu

„Järjekordne väga hea sõit. Alustasin tugevalt, mistõttu pidin viimasel kuuel-seitsmel kilomeetril väga palju vaeva nägema,“ sõnas võidukas Bö finiši järel Norra rahvusringhäälingule NRK. Tegu oli tema viienda järjestikuse etapivõiduga, sel hooajal on tal neid kokku juba kümme. MK-sarjas on 29aastasel Norra ässal üldarvestuses liidrina koos 1049 punkti. Talle järgnevad kaasmaalased Lägreid (845) ja Christiansen (548), kolme norralase järel on neljas prantslane Quentin Fillon Maillet (455).

„Selgelt mitme hooaja parim sõit. Oli täiesti üllatav, sest taktikaliselt on Anterselva selline koht, et kui siin haamri saada, siis on siin nii palju sirget ilma laskumiseta, et maksab rõvedalt kätte. Olin täiesti üllatunud, kui juba esimesel vaheajapunktil sain positiivseid uudiseid. Üritasin isegi aeglaselt alustada,“ lausus Zahkna pärast sõitu ETV otse-eetris.