Eesti ujumislootus ihkab purustada Triin Aljandi vägevad rekordid ja pürib olümpiamängudele

„Paljud on noorelt väga head, aga vanuses 16–17 hakkavad juba ära langema. Mariangela polnud noorteklassides eriline. Ta püstitas alles juuniorina omaealiste Eesti rekordi ja jõudis ka juunioride EMile. Samas on tema karjäär läinud nii, nagu ideaalis peakski minema – tugevaid tulemusi hakkab ta tegema täiskasvanuna,“ arutleb treener, kelle rühma säravaim täht on Eesti parim naisujuja Eneli Jefimova.