Tänak: asju, mille kallal tööd teha, on palju

Kui rekordilist üheksandat Monte Carlo ralli võitu sihtiv Sebastien Ogier (Toyota) on kindlalt liidrikohal, siis tiitlikaitsja Kalle Rovanperä (Toyota) ja endine tiimikaaslane Thierry Neuville (Hyundai) edestavad Tänakut vastavalt 18,2 ja 16,3 sekundiga. Toyota sõitja Elfyn Evans, kellel purunes viiendal katsel rehv, on viiendal kohal. Reedese võistluspäeva lõpuks kaotab ta eestlasele 8,1 sekundiga.

„Päev oli kokkuvõttes päris ühtlane. Kui lühidalt kokku võtta, siis tunnen end küll mugavalt, aga kiirust napib. Pidamine läks päeva jooksul paremaks. Katsed muutusid aina tempokamaks, mida Monte puhul ei ootaks,“ sõnas Tänak õhtul WRC All-Live'i otseülekandes.

2019. aasta maailmameister tõdes, et autoga on vaja veel kõvasti vaeva näha. „Tahame oma sooritust parandada, pakkuda teistele rohkem konkurentsi ja saada autost rohkem kätte. Kindlasti on palju asju, mille kallal tegeleda. Kaks päeva on veel järel, loodetavasti suudame paremaks saada.“

Laupäeval sõidetakse 11. ja 14. kiiruskatse suuresti samadel teedel, mis olid reedesel võistluspäeval viiendal ja kaheksandal katsel. Ilmselt on nendel olud taas porised. „Võimalik. Recce'l oli see üsna mudane, eriti esimene osa. See osa, mille me nüüd läbisime, oli üsna ühtlane ja heas seisus,“ arvas Tänak.

Üldarvestuses teist kohta hoidev Rovanperä jäi reedega rahule. „Oli päris hea päev. Hommikul võinuks me kiiremad olla ja polnud kerge sõita, teed olid väga libedad. Teisel läbimisel oli pidamine parem, siis suutsime saavutada paremaid aegu ning lõpetasime päeva hästi,“ lausus ta.

22aastane soomlane kiitis oma tiimikaaslast Ogier'd ning ütles, et prantslane ongi Monte Carlo rallil omaette klassist. „Ta on olnud terve ralli jooksul väga kiire. Sõitsin üsna puhtalt. Proovisin vältida rehvipurunemisi. Siiani on hästi läinud,“ lausus Rovanperä, kes sai mullu hooaja avaetapil neljanda koha.

Ogier' edu lähima jälitaja ees on küll 36 sekundit, ent kaheksakordse maailmameistri võistluspäev ei kulgenud probleemideta. Neljandal katsel lakkas tema masinal töötamast hübriid, ent teiseks läbimiseks õnnestus Toyotal see taas korda saada. „Kindlasti oli tore, et see oli taas olemas,“ sõnas Ogier. „Ma polnud eriti optimistlik, kui tulin teenindusparki. Tiim ütles, et oli väike võimalus see korda saada. Aga õnneks said nad sellega hakkama ja saime pärastlõunal taas hübriidiga sõita. See oli tähtis, sest teisel läbimisel olid kõik olude ja katsetega rohkem tuttavad. Ilma selleta oleksime ilmselt pisut aega kaotanud. Päev pole olnud muretu, aga kui vaadata tulemusi, on seis väga positiivne.“