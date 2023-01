Esimesena punktita jäänud Susan Külm: viimases tiirus oli keha üleni happes ja värises

40. kohal rajale pääsenud Susan Külm eksis tiirudes kokku neljal korral ja oli finišis 41. positsioonil. „Viimasesse tiiru jõudes polnud mitte ainult mu kops koos, vaid keha oli üleni happes ja värises,“ selgitas Külm ETV otse-eetris neljanda tiiru kaht möödalasku. „Viimasel ringil pingutasin, et hea treening saada ja et inimesed tagant järele ei tuleks.“

Külm rääkis, et on senise hooaja käiguga rahul, sest tema latt on jõudnud punktikoha joone peale. Kui tulevad punktid, on ta rahul, kui ei tule, siis mitte. „Hooajale vastu tulles oligi minu eesmärk sõita stabiilselt punktikohale ja kui punkte ei tule, siis tuleb järgmine kord rohkem pingutada.“