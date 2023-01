Viaplay näitab osasid Inglismaa jalgpalliliiga mänge rootsikeelsete kommentaaridega. Miks nii?

Mullu juulis raporteeris Viaplay Group, et omandas kuni aastani 2028 oma voogedastusplatvormil Inglismaa jalgpalli kõrgliiga ülekandeõigused Balti riikides. Ühtlasi kinnitati asjakohases pressiteates, et „Viaplay näitab alates 5. augustist kõiki 380 mängu otseülekandes, sealhulgas maailmatasemel kohalike kommentaaridega“. Kui see lubab justkui välja lugeda, et kõiki Premier League'i kohtumisi on võimalik jälgida eestikeelsete kommentaaridega, siis alates eelmise nädala mänguvoorust kantakse osa mänge üle rootsikeelsete kommentaaridega.