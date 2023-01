Kriisa ja Arizona alistasid suures lahingus USA kõigi aegade edukaima ülikoolisatsi

Arizonal on nüüd tabelis 17 võitu ja 3 kaotust, rekordiliselt 11 korral NCAA meistriks kroonitud UCLA üldsaldo on täpselt sama. Samas Pac-12 konverentsi arvestuses on UCLA-l tabelis 8 võitu ja 1 kaotus, Arizonal aga 6 võitu ja 3 kaotust. Sama saldo on ka Utah'l; Ariozona State on võitnud kuus ja kaotanud kaks matši.