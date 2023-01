OOTUSÄREVUS! Hooaja parimasse vormi tõusnud Kristjan Ilves usub, et MMil võib midagi toredat juhtuda

Mullu oli Ilves planeedi paremuselt viies kahevõistleja, aga selle hooaja esimene pool kulges üle kivide ja kändude. Peaasjalikult jäid tulemused hüppemäele, kus eestlasel kohe kuidagi asju klappima ei õnnestunud saada. Nüüd on asjad liikunud paremuse poole ja Õhtulehega suhelnud Ilves usub, et on hooaja parimas vormis.