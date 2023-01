Tänak jäi nädalavahetusega rahule: punktikatse näitab, et me oleme konkurentsivõimelised

„Laias laastus oli see hea nädalavahetus,“ ütles punktikatselt teise koha ehk neli punkti teeninud Tänak M-Spordi pressiteate vahendusel. „Me õppisime palju ja saime kõvasti kilomeetreid. Aga on ka asju, mida peame kindlasti parandama, et olla järjepidevad ja leida lisakiirust.“

Tänak jäi eriti rahule viimase kiiruskatsega, kus ta sai sisuliselt ainsat korda oma uue Ford Pumaga maksimumi lähedal kuuma anda. „Punktikatse näitab, et me saame selle autoga olla konkurentsivõimelised, aga on vaja leida tasakaal, et saaksime kiiresti sõita.“

Sõna sai ka tiimipealik Richard Millener: „Loomulikult oleksime tahtnud nädalavahetust poodiumil lõpetada, aga probleemid roolivõimuga tähendasid, et see polnud võimalik. Saime väga head tagasiside ja mootori jõudlusega. Punktikatse näitas meie potentsiaali.“