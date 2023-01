ÜLIKÕVA! Teise kulla võitnud Pulles krooniti universiaadi suusakuningannaks

Ta selgitas, et reisimine Euroopasse ja sealt tagasi on ajavahe tõttu kurnav. „Tean, et võin ülikooli eest olla poodiumil, aga kui MMil ei lähe sprindivõistlus nii hästi, siis tulin, et teha üks kolmeminutiline võistlus. See on kahe asja vahe.”