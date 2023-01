Kohtunikud kukutasid Monte Carlo ralli WRC2 arvestuse võitnud venelase teiseks

Kohtunikud võtsid protesti vastu, vaatasid üle Rosseli tiimi toodud videosalvestise ja Grjazini pardakaamera vaatenurga ning otsustasid, et tegemist oli tõesti lõikamisega. „Kohtunike hinnangul on mainitud kurv tüüpiline koht, kus saab lubatud sõidujoont mittejärgides aega võita, sest asfaldi kõrval on lai kruusariba. Videosalvestistest nähtub, et auto number 24 (Grjazin ja Aleksandrov) sõitis lubatud sõidujoonest väljaspool,“ seisab ametlikus kohtunike otsuses.