Kontaveidi kukutanud poolatar teeb 30aastaselt elu parimat turniiri: „Ma ei suuda seda uskuda!“

Linette on astunud Austraalias juba kaks sammu edasi, sest varem polnud ta suure slämmi turniiridel jõudnud isegi 16 sekka. Tänavu on ta ilmselgelt heas hoos: teises ringis saatis ta reketeid pakkima 16. asetusega Anett Kontaveidi, kolmandas ringis 19. asetusega Jekaterina Aleksandrov ja nüüd Garcia.

„Muidugi ma ei oodanud seda,“ tunnistas Linette pressikonverentsil. „Eeldasin, et Iga on samuti seal, sest ta on mänginud väga hästi. Aga ma ei pane seepärast endale lisasurvet. Ausalt öelda ma ei vaata üldse tabelit. Olen lihtsalt õnnelik, et olen turniiril.“