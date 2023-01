Tänak alustas M-Spordis viienda kohaga. Mida me Monte Carlost teada saime?

Avang uues tiimis polnud muretu. Küllap kostis Eestimaal nii mõnigi vandesõna, kui Tänak teatas neljapäeva õhtul esimese kiiruskatse finišis, et tema Ford Pumat on tabanud elektririke, mis segas käiguvahetust ega lubanud kasutada viiendat käiku. Laupäeval maadles Tänak streikiva roolivõimuga ja rabas auto teelhoidmiseks nii, et musklid punnis. Ühesõnaga, probleeme jagus, aga lõpuni jõuti, mis on eelmise kolme aasta katkestamist arvestades tubli tulemus.

See on ka ilmselt peamine põhjus, miks jäid nii asjaomased kui ka kodumaised vaatlejad nädalavahetusega laias laastus rahule. Teisalt, arvestades, et mulluse hooaja esimeses pooles lagunes Tänaku Hyundai nagu lumememm sulailmaga, siis kuidas peaksime suhtuma Monte Carlos ilmnenud Fordi riketesse?