Soome ralliekspert: M-Sport ei suuda pakkuda Tänakule autot, millega võitude nimel võidelda

Wuorela sõnul pidanuks Eesti ralliäss olema sel hooajal tiitlinõudlejate seas. Monte Carlos saadud viiendat kohta peab soomlane põrumiseks ning usub, et Hyundaist lahkumine polnud hea otsus. „Eelmise hooaja põhjal ootasid paljud kordusduelli Rovanperä ja Ott Tänaku vahel. Paraku vahetas eestlane meeskondi. Tema uus tööandja M-Sport ei suuda eestlasele pakkuda autot, millega ta suudaks võitude nimel võidelda,“ kirjutas Wuorela.

Ta meenutas, et veel aasta tagasi oli Sebastien Loeb võitnud M-Spordiga Monte Carlo ralli. Tänak ei suutnud nüüd aga samaga hakkama saada. „Tundus, et Tänak sõitis demonstratiivselt alla oma võimete. Eriti kui arvestada, et terve ralli jooksul sai ta üldiselt katsetel kuuenda või seitsmenda koha. Ainult ralli lõpetanud punktikatsel sai Tänak autost rohkem kätte ning jäi Rovanperäle kõigest 0,6 sekundiga alla. Kust leidis ta järsku selle kiiruse? Lõpuks sai Tänak tagasihoidliku viienda koha. Vahe Ogier'ga, kes võitis, 2 minutit ja 34,9 sekundit,“ arutles Wuorela.

Ta jätkas: „Tänak lahkus Hyundaist, kuigi sai lõpuks sellise auto, mida tahtis. Alanud hooajaks on prognoos veelgi süngem. Kui Tänakul ei õnnestu M-Spordiga kähku head kiirust leida, ootab teda ees väga pikk aasta. Professionaalina, kes teenib kõrget palka, teab Tänak, et tal lasuvad kõrged ootused. Teda ei saa võrrelda teise meeskonna tasutatud sõitja Pierre-Louis Loubet'ga. Prantslane võib sõita nii, kuidas tahab. Kui Tänak ei suuda tippudega sammu pidada, on tal kuhjaga selgitamist. Ta võib vabalt praegu oma karjääri viimaste otsuste ratsionaalsusele mõelda.“

Valitsevale maailmameistrile, Toyotaga kihutavale Rovanperäle jagas Wuorela aga ainult kiidusõnu.

„Kalle Rovanperä avas MM-sarja hooaja maailmameistrile kohaselt. Teine koht oli suur saavutus. Seekord sõitis soomlane nii hästi, et sai vastu koduradadel kihutanud mitmekordsele maailmameistrile Sebastien Ogier'le. Oli näha, et noormees polnud teise koha üle just õnnelik. 22aastasele Rovanperäle oli hooaja algus võrreldes eelmise aasta katastroofiga täiesti teistsugune. 39aastane Ogier sai kaks päeva nautida puhtaks sõidetud teid. Rallis on võimatu pakkuda igale piloodile võrdseid tingimusi. Ogier sõidab ainult üksikutel etappidel, aga Rovanperä peab mõtlema tervele hooajale, kus on kokku 13 rallit. Hinnalistel punktidel ei saa lasta lihtsalt kaduma minna: 18 silma nulli vastu vahetamine pole kuigi mõttekas tehing.