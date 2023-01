Karpin kommenteeris Vene meediale pildiskandaali: meie maailmas toimuvast saadakse valesti aru

Narvas sündinud, kuid Eesti koondise esindamisele Venemaad eelistanud Karpinilt uuriti telekanali Match TV otseülekandes, kuidas ametnike „agressiivsetele kommentaaridele“ reageeris. „Minu esimene reaktsioon oli, et tegu on arusaamatusega. Ning ilmselt ei oska ma midagi rohkemat selle kohta öelda. Sellest, mis meie maailmas toimub, saadakse valesti aru. Olles olnud Eestis kuu aega, võin kindlalt öelda, et tegu on puhtpoliitilise probleemiga. Igapäevaelus – kõik, mis puudutab mu sealviibimist, mu perekonda ning venelasi Eestis – seda ei näe. Kordan, et olin seal kuu aega,“ lausus Karpin.

Ta lisas, et sai Eestis igal pool ja alati hakkama ainult vene keelt kõneldes. „Ma ei oska eesti keelt. Räägin ainult vene keelt ning absoluutselt kõik eestlased, kellega olen suhelnud, on läinud vene keele peale üle. Ma ei märganud seal kordagi, et keegi oleks mind põlastanud või midagi. Rääkimata sellest, et üsna palju inimesi tulid minu juurde, et edu soovida. Tundsin end seal suurepäraselt. Kõik, mis nüüd lahvatas, on puhas poliitika,“ sõnas Karpin.