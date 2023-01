Lewis Hamilton: ma ei tahtnud vanematele öelda, et mind jälle kiusati või peksti koolis

„Kool on olnud minu jaoks kõige traumeerivam ja kõige keerulisem osa elust,“ tunnistas oma 17. F1 hooajaks valmistuv Hamilton. „Mind kiusati juba kuueaastaselt. Selles konkreetses koolis olin üks kolmest värvilisest lapsest ning suuremad, tugevamad ja kiuslikud lapsed lõbustasid end pidevalt sellega, et loopisid mind erinevate asjadega, ka banaanidega. Torkimine oli tavaline ja inimesed kasutasid n-sõna nagu möödaminnes. Nad kutsusid mind poolekastiliseks (halvustav väljend eri rassidest vanemate lapse kohta – toim) ja ma ei teadnud, kuhu ma sobitun. See oli minu jaoks keeruline.“

„Tundsin, et süsteem on minu vastu ja ujusin vastuvoolu. Oli palju asju, mille surusin lihtsalt alla. Ma tundsin, et ma ei saa koju minna ja öelda vanematale, et need lapsed kutsuvad mind endiselt n-sõnaga. Või et mind kiusati või peksti täna koolis. Ma ei tahtnud, et mu isa mõtleks, et ma pole tugev,“ rääkis 38aastane piloot.