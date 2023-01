Alaliit ootab iluuisutamise EMil sportlaselt kohti esikümnes

Eesti uisuliidu peasekretäri Jana Kuura sõnul on ootused ja lootused meie uisutajate puhul kõrged, ometi ei julgenud ta välja hõigata poodiumikohti, et mitte midagi ära sõnuda. „Meie soov kindlasti on, et Mihhail tuleks kümne parema sekka, sest see tagaks järgmise aasta EMil Eestile meeste seas kaks kohta. Naiste puhul on seis ilmselt veel parem, aga ka seal ootame ka kindlasti mõlema jäämist esikümnesse,“ rääkis Kuura.