Kas Haaland suudab ületada Messi ülivõimsa rekordi?

Eelmisel kolmel hooajal tegi Inglismaa jalgpalli meistriliiga parim väravakütt skoori 23 korral. Nüüd on Norra superstaaril Erling Haalandil kirjas 25 tabamust, ent mängida jääb veel 18 vooru ehk sisuliselt pool hooaega. Kui Inglismaa kõrgliiga rekordi – 2017/18 lõi Mohamed Salah Liverpooli eest 32 väravat – ületamine paistab olevat vaid aja küsimus, siis Euroopa viie tugevaima liiga tippmark on hoopis teisest puust. Nimelt sahistas Messi hooajal 2011/12 Hispaanias oma toonase koduklubi FC Barcelona eest võrku tervelt 50 korral. Kuid 22aastane Manchester City ründaja on täpselt poolel teel ning mõnes näitajas isegi edestab Argentina pallivõlurit.