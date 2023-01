Valgevene tennisist astus Djokovici kaitseks välja: me pole kaabakad

Maailma edetabelis 24. real paiknev Azarenka jõudis enne tänavust hooaega Austraalia lahtistel poolfinaali viimati kümme aastat tagasi. Toonasel turniiril võitis Valgevene tennisist lõpuks ka tiitli, ent temagi sai seal kriitika osaliseks, kui võttis poolfinaalis Sloane Stephensi vastu kümneminutilise meditsiinilise pausi pärast seda, kui ei suutnud realiseerida viit matšpalli.

„Olenemata sellest, kui mitu korda ma oma lugu rääkisin, ei jäänud nad seda uskuma. Olen sellest lõpuks üle saanud Mul kulus selleks kümme kuradi aastat,“ lausus Azarenka.

Tänavusel turniiril on kritiseeritud Djokovici, kes on paljude hinnangul liialdanud oma reielihase vigastuse tõsidusega. Serblane, kes läheb täna veerandfinaalis vastamisi maailma viienda reketi, venelase Andrei Rubleviga, tõdes, et teda on kerge tembeldada kaabakaks. Üheksakordne Austraalia lahtiste tšempion on mänginud terve turniiri vältel tugevasti kinni teibitud jalaga. Teises ringis kasutas ta matšis Enzo Couacaud'ga tualetipausi, kuid Eurosport väitis, et tennisestaar ei küsinud selleks kohtunikult luba. Djokovic nõudis seepeale neilt avalikku vabandust.

Serbia meediale kurtis ta, et teiste mängijate traumasid ei seata kunagi kahtluse alla. „Jätan kahtlemise teistele inimestele, tehku nad seda edasi. Ainult minu vigastused seati küsimärgi alla. Kui teised mängijad on vigastatud, siis on nad ohvrid, aga kui tegu on minuga, siis ma teesklen seda,“ sõnas Djokovic.

Maailma üheksanda reketi, Austraalia lahtistel teises ringis konkurentsist pudenenud ameeriklase Taylor Fritzi arvates on enamikel tippmängijatel pidevalt erinevaid tervisemuresid.

„Ma ei usu, et inimesed teesklevad vigastusi. Aga nad võivad vahel pisut liialdada nende tõsidusega, sest see võtab pinge maha ning aitab neil paremini mängida,“ vahendas Fritzi sõnu Briti ajaleht The Independent.

Azarenka sõnul pole õiglane tennisiste kaabakateks pidada. „Oleme tavalised inimesed, kes peavad tulema toime väga paljuga. Ehk on vahel kellelgi kiusatus kirjutada lugu kangelasest ja kaabakast. Aga me pole kaabakad ega ka kangelased,“ sõnas 33aastane valgevenelanna BBC vahendusel.