VIDEO | 38aastane LeBron James tegi ülivõimsa mängu, kuid Lakers sai kindla kaotuse

Seejuures ei juhtinud võõrustajad kohtumist kordagi. Avaveerandi järel olid nad maas seitsme punktiga, järgmise 12 minutiga viskasid külalised aga 40 punkti Lakersi 24 vastu ning olid poolajapausiks ees 77 : 54. Viimase veerandi keskel vähendas küll kodumeeskond Jamesi kolmese järel kaotusseisu kümnele silmale, ent sellest lähemale tulla enam ei õnnestunud.

38aastane James tegi kaotusele vaatamata taas hiilgava mängu, visates 46 punkti. Ta lisas kaheksa lauapalli, seitse korvisöötu, kaks vaheltlõiget ja ühe kulbi, seejuures ei teinud ääremängija ühtegi pallikaotust. Ta tabas 14 kaugviskest üheksa, mis tähistab uut isiklikku rekordit – eelmine tippmark pärines 2014. aastast, mil ameeriklasele läks kirja kaheksa täpset kolmest. Clippersi vastu tabas James väljakult 29 viskest 16 ehk 55,2% ning korvirõnga läbisid kõik viis vabaviset.

Lakersile tõi 17 punkti pingilt alustanud Russell Westbrook, kuid ta tabas väljakult sooritatud visetest vaid 30,8% (4/13). Thomas Bryant lisas 15 silma, rohkem keegi kodumeeskonnast kahekohalise arvu punktideni ei jõudnud. Clippersi parimad olid Paul George ja Kawhi Leonard vastavalt 27 ja 25 punktiga.

Hooaja 26. kaotuse saanud Lakers hoiab läänekonverentsis 15 meeskonna konkurentsis 13. kohta ehk neid ähvardab teist hooaega järjest play-off'ist (ja ka play-in'ist) väljajäämine. Võite on kirjas 22, hetkel kümnendal kohal oleval tiitlikaitsjal Golden State Warriorsil on tabelis 23 võitu ja 24 kaotust.

„Sundisime neid võtma väga raskeid viskeid, aga nad suutsid need tabada. Nii tugeva meeskonna vastu tuleb mängida peaaegu ideaalselt, et sellisest kaotusseisust välja tulla,“ tõdes Lakersi peatreener Darvin Ham.

2020. aasta NBA tšempionile on aga heaks uudiseks see, et peagi võib vigastuspausilt naasta Anthony Davis. Võimalik, et ääremängija, kes on sel hooajal keskmiselt mängu kohta visanud 27,4 punkti ja võtnud 12,1 lauapalli, teeb kaasa juba sel kolmapäeval kodumängus San Antonio Spursi vastu (Eesti aja järgi algab see matš neljapäeva hommikul kell 5.30).

Kui meeskondlikult on Lakers olnud vilets, siis Jamesil on käsil ülivõimas hooaeg. Keskmiselt mängus on ta toonud 30,2 punkti – mängija kohta, kes teeb liigas kaasa oma 20. hooaega, on see pika puuga rekord. Selles arvestuses on teine Kobe Bryant, kes tõi oma viimasel hooajal keskmiselt matši kohta 17,6 silma, kolmas Dirk Nowitzki (12,0).