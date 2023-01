VARi tulek paneb kohtunikele peale uue surve: koormus ja vastutus kasvavad, seda kõike pere arvelt

Kui jalgpalli MMi vaadates nägime, et videokohtunike ruumis rahvast rohkem kui inimesi, siis Eestis võetakse kasutusele pehmem versioon, kus korraga jälgivad ekraane videokohtunik ja tema abiline. Esialgu on süsteem ehitatud üles nõnda, et videokohtunikuna töötavad väljakukohtunikud ja abilistena abikohtunikud.