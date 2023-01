GALERII | Raju mängugraafikuga Kalev/Cramo väsis Türgi klubi vastu kiiresti, Rannulat häirisid lontis kõrvad

Türklaste mängumootor käivitus aeglaselt, aga võimsalt. Artur Konontšuki tabav kolmene viis mõneminutilise mängu järel Kalevi 7 : 2 juhtima, ent järgmist korvi pidi kodumeeskond ootama üle nelja minuti (9 : 13). Rohkem avaveerandil palli läbi rõnga ei saadudki, visketabavus oli niivõrd kehv (kahesed 3/14, kolmesed 1/5), et korv olnuks nagu võõras, mitte oma. Tõsi, rünnak polnud tihtipeale ka ülearu loov. Individuaalsed lahendused jällegi ei toonud tulemust.

Gaziantep tabas teisel pool platsi nagu kulda (kahesed 7/9, kolmesed 3/5) ja nautis 10 minuti järel 24 : 9 eduseisu. Ka lauavõitlus kuulus 12 : 6 külalistele.

„Ma ei ütleks, et [vastane hakkas] hullu ajama,“ sõnas Kalev/Cramo peatreener Heiko Rannula pärast mängu. „Teatud mängijad võtavadki neid viskeid. Loomulikult ei viska nad iga päev 79 protsendiga kolmeseid, aga skautingust oli teada, kes viskab, kes on läbimineja. Viskajatega me täna hakkama ei saanud. Peale viit minutit väsisime ära ja jäime pehmeks. Martinsi pealt tuli järjest kaks ründelauda, millest nad said lihtsad korvid. Ka rünnakul jäime natuke pehmeks, meid lükati olukordadest välja. Ja sealt jäid rünnakud väga ümmarguseks.“