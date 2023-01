Eesti parim tõkkesprinter Pedriks alustas hooaega Taanis paljulubavalt

„Algul panin eesmärgiks 7,70, kuid praegu vaatan, et 7,74 on täitsa okei,“ rääkis Pedriks Õhtulehele. „Nädal tagasi tulin USAst laagrist. Ajavahega kohanemine annab veel tunda.“

Pedriksi eesmärk on sise-EMi normi 7,64 täitmine. „Eelmisel aastal alustasin 7,66ga. Tänavu tahan iga jooksuga paremaks minna. Suur asi, et kaks korralikku jooksu on tehtud,“ rõhutas pärnakas.