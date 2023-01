ARVUSTUS | TÜKK NOSTALGIAT: „Chained Echoes“ viib tagasi Jaapani rollimängude kuldajastusse

Jaapani rollimängud on ajaga muutunud kitsast žanrist suhteliselt vabalt voolavaks, seega enam ei ole nii kerge näpuga näidata, et mis on läänest, mis Euroopast või hoopis kusagilt Aasiast. Olles ülesse kasvanud Super Nintendo ja esimese Playstationi ajastul, siis käigupõhine JRPG (Jaapani rollimäng) on eriti südamelähedane. Iga aasta proovin erinevaid retrostiilis väikesed indiarendusi, kuid suures plaanis need on lohakad või ühe triki ponid. Eelmise aasta Gamescomil (videomängude mess Saksamaal) sai proovitud Matthias Linda poolt üksinda tehtud „Chained Echoes“ nimelist seiklust ning juba ainult demo põhjal olin armunud. Originaalne võitlussüsteem, hea narratiiv koos meeldivate karakteritega ning maailm, mille kohta sooviks teada rohkem. Mõnusalt meelepärane leid.