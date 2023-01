Väikesed sammud suurte unistuste teel - Eesti suusatajad Alaskal võtavad vastu põnevaid väljakutseid

Norra suusataja Kläbo elu kõrvalt vaadates tundub, et mees ei tee ühtegi sammu spordis ebaõnnestumiseks. Ta on meeletult pühendunud ning mõnes mõttes elab justkui nii-öelda märtri elu - kogu teekond tippu on põhjalikult planeeritud. Finantsvõimalused ja teadus on selle taga muidugi ka, mitte ükski teine riik ei panusta murdmaasuusatamisse kui nemad.

„Eks see on ka norralaste edu saladus, samas nõuab selline elu teatud inimtüüpi, kellele need valikud sobivad. Võrreldes mõne teise alaga sa murdmaasuusa maailmas oma finantsvabadust ei saavuta, seega saabub lõpuks päev, mil tuleb endale leiva lauale teenimiseks midagi muud teha,“ tõdeb Kalev.

„Kuidas hoida noori spordi juures ka pärast gümnaasiumi lõppu, et meil oleks, kellele maailma tippvõistlustel kaasa elada? Sellele mõtlevad vist kõik Eesti treenerid ja ega head lahendust polegi. USA ülikoolid on üheks variandiks,“ mõtiskleb Kalev.

Hariduse omandamine USA-s on jõukohane

Pulles julgustab kõiki spordiga pühendunult tegelevaid noori seda võimalust vähemalt kaaluma. „Kui sul on spordis head tulemused, siis maksab ülikool sinu eest nii õppemaksu kui tagab nii majutuse kui toidu. Mina olen n-ö täisprogrammi peal ehk ise pean tasuma kindlustuse ja lennupiletite eest. Eriala sain endale valida, teha tuli vaid inglise keele tasemetest ning üldist vaimset võimekust näitav test, mingeid eraldi sisseastumiskatseid siin pole. Õppeedukus peab muidugi ka hea olema, aga sportlasena olen nagunii juba pingutama harjunud,“ ütleb Pulles.

Christopher Kalev leiab, et Eestis poleks ta inseneriteadusi isegi mitte kaalunud. „Matemaatika mulle küll sobis, kuid teismeeas jäid reaalained koolis veidi unarusse ning jäin maha. Kuna Eestis on ülikoolidesse pääsemine seotud eksamite edukusega, siis oleks see uks minu jaoks suletuks jäänud. Hetkel võin, käsi südamel, öelda, et mul on väga põnev, olen rahul ja õnnelik,“ rõõmustab Kalev.

Kuna suusatajad on nii-öelda ülikooli palgal, siis võistlusgraafiku paneb neile kokku kohalik treener. „Kas ma saan minna Eestit esindama näiteks Planicas toimuvale MMile või Tallinna MK-etapile ei sõltu ainult minu soovist,“ ütleb Pulles. „Kuna USAs on ka ülikoolide vahel tihe konkurents ning üksteisega võisteldakse ka teatud tiitlite nimel, siis tuleb siinsed võistlused esikohale seada. Samas loomulikult tahan ja olen valmis ka Eesti eest väljas olema, kui see minu graafikuga sobib, lõplik otsus sünnib koostöös treeneriga hiljem,“ lisab ta.