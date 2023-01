Peatreener Svoboda Eesti laskesuusatamise suurimast murest: "Olematu sisekonkurents viib sportlased mugavustsooni."

Napp paar nädalat enne MMi on Svoboda mõtlik. Mitme hoolealuse ettevalmistust on seganud haigus, põrmugi ei meeldinud peatreenerile naiskonna kogenuima liikme Johanna Talihärma otsus minna sel nädalalõpul EMile.

Samuti lausub Valgevene kodanik otsekoheselt, et ei möödu päevagi Venemaa - Ukraina sõjale ja kodumaale jäänud perele mõtlemata. Sõjalisele konfliktile hinnangut andes eelistab Svoboda aga pigem jääda diplomaatiliseks.