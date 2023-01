Petrõkina on lühikava järel medalimängus sees: „Vabakavas suudan ennast kindlasti paremast küljest näidata.“

Petrõkina, kes sõitis Fallulah - Give Us a Little Love põhjal tehtud Adam Solya kava, tegi kõik peaaegu hästi ära, ent kavale pani korraliku pitseri viimasel hüppel ehk kolmesel lutz'il tehtud üsna jäme viga. Ilma selle eksimuseta oleks Petrõkina läinud esialgu kindlalt liidriks. 61,05 punkti tähendab, et isiklikust tippmargist jäi ligi neli punkti puudu, aga vabakavaga on tal hea võimalus päris mitmest konkurendist mööduda, kes on vaid paari punkti ulatuses.

Kuivõrd Petrõkina trump on aga vabakava ning tema isiklik tippmark on näiteks kolmandal kohal asuvast šveitslannast Kimmy Repondist seitsme punkti võrra parem, siis on ta medalimängus endiselt sees. Hetkel lahutab eestlannat medalist vähem kui kolme punkti.

„Tundsin ennast hästi. Mul lihtsalt ei ole nii palju kogemust, et suudaksin ennast täielikult kokku võtta, aga proovin iga kord aina paremini ja vabakavas on kindlasti juba parem. Enne võistlust olin muidugi natuke närvis,“ sõnas Petrõkina ETV2 otseülekandes. „Ma tegelikult sõitsin väga hästi. Hüpetega pean veel natuke harjuma, kuu aega tagasi oli seis palju halvem, aga olen juba vormis ja vabakavas suudan end kindlasti paremast küljest näidata.“

Petrõkina sõnas, et naudib EMil iga hetke ja see kõik tekitab temas endiselt suurt vau-efekti, kuigi ta osales ka mullu kodusel EMil. „Isegi kui mul tuleb mingi viga, siis tulen koju ja need annavad mulle suurt motivatsiooni, et trenni edasi teha. Eesti publik ja Soome publik on samasugused. Siin on minu pere ja kõik sõbrad tulid vaatama. Mulle väga meeldib Soomes, see on nagu minu teine kodu. Eestis oli EMil palju rahulikum, aga mulle meeldib ka praegu kõik väga. Nii tore on siin olla.“

Kiibus sõidab teist hooaega järjest samu kavasid. Lühikavas kasutab Kiibus Barbatuques - Baiana pala, millele on koreograafia teinud Benoit Richaud. Alustuseks hüppas Kiibus kaskaadi, mis koosnes kahest kolmesest toe loop'ist. Veel hüppas Hollandi treeneri Thomas Kennesi käe alla treenima läinud eestlane kahese axel'i ja kolmese lutz'i. Viimasel hüppel tuli sisse küll väike viga, ent arvestades senist hooaega võib soorituse kanda kindlasti plusspoolele.

„Nii kui kava lõppes, siis olin ma enda üle uhke. Ma ronisin ikkagi sellisest august välja. Punktid ei ole need, aga see tunne ja hoiak kava sõites oli midagi sellist, mida on vaja. Ma üritan selle tunde siit kaasa võtta ja siit saab veel paremaks minna,“ avaldas Kiibus ETV2 otse-eetris antud usutluses.

„Ma ütlesin enne punktide tulemist treenerile, et ma olen perfektsionist. Kõik peab olema ideaalne, siis ma olen rahul. Praegu ei olnud ja seega ma pole täiesti rahul.“