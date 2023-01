Raskustest läbi tulnud Kiibus tegi hooaja parima sõidu: olen august välja roninud ja enda üle uhke

Kiibus sõidab teist hooaega järjest samu kavasid. Lühikavas kasutab Kiibus Barbatuques - Baiana pala, millele on koreograafia teinud Benoit Richaud. Alustuseks hüppas Kiibus kaskaadi, mis koosnes kahest kolmesest toe loop'ist. Veel hüppas Hollandi treeneri Thomas Kennesi käe alla treenima läinud eestlane kahese axel'i ja kolmese lutz'i. Viimasel hüppel tuli sisse küll väike viga, ent arvestades senist hooaega võib soorituse kanda kindlasti plusspoolele.

„Nii kui kava lõppes, siis olin ma enda üle uhke. Ma ronisin ikkagi sellisest august välja. Punktid ei ole need, aga see tunne ja hoiak kava sõites oli midagi sellist, mida on vaja. Ma üritan selle tunde siit kaasa võtta ja siit saab veel paremaks minna,“ avaldas Kiibus ETV2 otse-eetris antud usutluses.

„Ma ütlesin enne punktide tulemist treenerile, et ma olen perfektsionist. Kõik peab olema ideaalne, siis ma olen rahul. Praegu ei olnud ja seega ma pole täiesti rahul.“

Kiibus, kes on juba üle aasta võidelnud jalatraumaga, mida pole tänaseks korda saadud, tunnistas, et tegelikult oli ta füüsiliselt valmis. Raskusi on praegu pigem vaimse poolega.

„Trennides tegin kõikide päevade peale kokku ühe käe sõrmedel vigu. Trennid olid ideaalsed, aga ilmselgelt polnud vaim selleks valmis. Ma olen kohutav ülemõtleja ja ka ideaalne olukord on minu jaoks keeruline olukord. Kuigi ma tahaksin end võrrelda oma parimate võistlustega, siis pean end praegu sundima võrdlema eelmistega. Eelmiste võistlustega võrreldes oli keskendumine ja julge minek palju parem.“

Kiibuse kavaga jäi rahule ka Kennes. „Tal on selja taga raske aeg ja ma olen väga uhke tema üle, kuidas ta kõigega toime tuleb. Kõige raskem on hoida pead üleval, et nina norgu ei vajuks. Kui ta suudab rahulik püsida, siis on ta võimeline väga suurteks asjadeks. Laupäeval peab ta lihtsalt end nautima ja endast maksimumi andma, siis ma olen õnnelik.“