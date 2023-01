Kolme isikliku rekordiga alustanud Eesti seitsmevõistleja andis avapäeva lõpus veidi punkte ära, ameeriklane on hullus hoos

Simulaski senine tippmark pärineb eelmisest aastast, kui ta tegi 5727 punkti, aga tegu pole ametliku tulemusega, sest see sündis ebatraditsioonilistes tingimustes ja 1000 m joosti väljas. Siiski sobib ta selle uudise raames isikliku tippmargi võrdlemiseks oluliselt paremini kui kaks aastat varasem 5664 punkti.

Simulask alustas mitmevõistlust 60 meetris uue isikliku rekordiga, kui sai ajaks 6,87 (isikliku rekordi graafikus 7,05 ehk +64 punkti). Kaugushüppes sai ta kirja isiklikku siserekordit tähistava 7.23, väljas on ta saanud kirja kaks sentimeetrit enam. Rekordigraafikus on tal all 7.14 tippmarki ehk juurde tuli veel +22 punkti.