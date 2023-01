X-MÄNGUD | Ülikoolile keskenduv Eileen Gu on aastase pausi järel tagasi võistlustules: ma oskan korraga hästi teha mitut asja, selline ongi minu elu

Septembris 19aastaseks saanud Gu jaoks on selja taha jäänud tormilised 12 kuud. Gu esindas oma sportlaskarjääri alguses Ameerika Ühendriike, kus on ta sündinud ja kasvanud, ent Pekingis kandis ta Hiina dressi ning arvestades geopoliitilist olukorda tuli see sageli jutuks. Ta võitis kaks olümpiakulda ja ühe hõbeda. Ajakiri Time nimetas ta maailma 100 kõige mõjukama inimese hulka. Selle kõrvalt jätkas ta oma modellikarjääriga ja poseeris Aasia moeajakirjade kaantel. Ja ometi leiab ta aega, et õppida Stanfordi ülikoolis.

Esialgu tuli see kõik suusatamise arvelt, sest ta tegi pärast olümpiamänge esimese stardi alles nädalapäevad tagasi Calgarys.