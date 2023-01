FAZEKASE TRIKK? Baskonia mängujuhti ähvardab eluaegne keeld

Henry viimaseks Euroliiga kohtumiseks jäi 10. jaanuari matš Müncheni Bayerni vastu. Pärast seda on kaotatud kaks kohtumist Euroliigas ja kahest üks ka koduliigas. Kuniks asjalood selgeks saavad, on Henryga leping peatatud.

Aga mis need asjalood siis täpsemalt on? Baskonia teatel on segadus seotud dopinguprooviga. Henry pole küll andnud positiivset proovi, pigem on probleem protseduurilist laadi.