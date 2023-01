EMil Eesti aegade parima tulemuse saavutanud Selevko: ma ei ole täiesti rahul oma sõiduga

Mis võis olla nii paljude eksimuste põhjus? „Täpselt ei tea, arvan, et kõik olid natuke närvis. See on paljude inimeste jaoks esimene EM. Kindlasti oli raske keskenduda,” sõnas Selevko, lisades, et enda puhul on neljakordsete hüpete stabiilsemaks saamiseks vaja lihtsalt harjutamist jätkata.