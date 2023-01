VÄGEV! Selevko tegi EMil Eesti ajaloo parima tulemuse

Tegu on Eesti ajaloo parima tulemusega EMilt – eelmine pärines 2000. aastast, mil Margus Hernits sai Viinis 13. koha. 20aastane Selevko, kes hoidis kolmapäevase lühikava järel 73,74 punktiga 11. kohta, sai vabakava eest hooaja tipptulemust tähistavad 144,56 silma ning kogus kokku seega 218,30 punkti.

ETV 2 otse-eetris võistlust kommenteerinud iluuisutreener Liina-Grete Lilender jäi vaatamata kahele eksimusele Selevko vabakavaga rahule. „Kui neljased välja jätta, siis kolmestega sai ilusti hakkama, välja arvatud rittberger, mis oli kahene, aga peaasi, et ei kukkunud. Tegelikult on kava väga hea. Ta oli täna oma sõidus palju vabam kui lühikavas ning kiirused on head. Lihtsalt ei saanud neljase ajastust paika. Kiirustas, võib-olla rabistas liiga palju,“, kommenteeris Lilender Eesti iluuisutaja esitust.