Ilves tegi päeva pikima õhulennu, Riiber sai disklahvi

See oli päeva pikim õhulend, kuid annab eestlasele 10 km suusasõiduks kolmanda stardikoha. Johannes Lamparter ja Ryota Yamamoto hüppasid pisut vähem (vastavalt 109 ja 106 meetrit), ent austerlane edestas Ilvest tänu väiksemale tuulekompensatsiooni miinusele, jaapanlast aitas 4,6 punkti võrra seegi, et ta alustas hoovõttu poom madalamalt.

MK-sarja üldliidri Jarl Magnus Riiberi päev läks täielikult tuksi. Esmalt potsatas norralane juba 95,5 meetri peal maha ning saanuks hüppevõistlusel 38. koha, kuid mõni minut hiljem saabus teade, et ta on nõuetele mittevastava hüppekombinesooni tõttu diskvalifitseeritud. Nüüdseks on selgunud, et tema kombes oli auk.