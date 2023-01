Päeva pikima õhulennu teinud Ilves kordas hooaja parimat tulemust

Ta pani hooaja parima tulemuse kordamisele tugeva aluse hüppemäel lennates täna 109 meetri mäel 111,5 meetri kaugusele. See oli päeva pikim õhulend, kuid andis eestlasele 10 km suusasõiduks kolmanda stardikoha. Johannes Lamparter ja Ryota Yamamoto hüppasid pisut vähem (vastavalt 109 ja 106 meetrit), ent austerlane edestas Ilvest tänu väiksemale tuulekompensatsiooni miinusele, jaapanlast aitas 4,6 punkti võrra seegi, et ta alustas hoovõttu poom madalamalt.

Esinelik startis suusarajale 14 sekundi sees, kuid MK-sarja üldvõidu nimel heitlev Lamparter andis kohe nii kõvasti gaasi, et Yamamotol, Ilvesel ja Franz-Josef Rehril ei tekkinud variantigi talle tuulde jõuda.

Too trio suusatas esimese 2,5 km pikkuse ringi koos, teise ringi alguses liitusid pundiga sakslased Vinzenz Geiger ja Julian Schmid ning prantslane Laurent Muhlethaler. Kuuekesi kulgeti viimase ringi viimase tõusuni, siis läks sprindiks.

Ilves laskus staadionile kuuendanda, ent oli lõpus piisavalt terav, et tõusta Rehrli ja Yamamoto ette neljandaks (+25,1). Neljanda koha saavutas eestlane ka nädal varem Klingenthalis, kuid siis õnnestus tal see tagurpidi formaadiga võistluses.

MK-sarja üldliidri Jarl Magnus Riiberi päev läks täielikult tuksi. Esmalt potsatas norralane juba 95,5 meetri peal maha ning saanuks hüppevõistlusel 38. koha, kuid mõni minut hiljem saabus teade, et ta on nõuetele mittevastava hüppekombinesooni tõttu diskvalifitseeritud. Peagi saabus täpsustus, et tema kombes oli auk.