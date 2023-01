SUPER! Petrõkina tegi EMil Eesti ajaloo parima tulemuse: ma polnud kunagi varem võidelnud nii nagu täna

20aastane Kiibus tõdes intervjuus ETV 2-le, et tal nappis vabakavas enesekindlust „Emotsioonid on praegu nii tugevad, üritan õigeid sõnu öelda... Ma ei ütleks, et küsimus oli ühes veas. Arvan, et kava teine pool nõuab täielikku eneseusaldust. Olgugi et kõik eelnev oli hea, jäi lõpus enesekindlusest puudu.”

Ta lisas, et lootis teha võistlusel mitte kahe- vaid kolmekordsed hüpped. „Sellist otsust [teha kahesed hüpped kolmeste asemel] ei võta ma kunagi vastu. Enda peas tahtsin minna kolmesele, sest ei taha niisama midagi ära anda, aga järelikult alateadvuses ei lükanud end piisavalt,“ selgitas Kiibus.

Eestlanna oli rahul, et suutis enne võistlust viimastel nädalal ettevalmistusel ennast kokku võtta. „Üllatasin iseennast, kuivõrd suutsin end viimase poolteise nädala jooksul mobiliseerida ja teha selliseid treeninguid, mida olen harjunud tegema enne tiitlivõistluseid.”

Oma esitusega EMil Kiibus siiski rahule ei jäänud. „Olen hetkel enda suhtes väga kriitiline. Arvan, et kaotasin palju punkte seal, kus poleks pidanud. Mul pole endale tuua mingit õigustust. Loll, kes vabandust ei leia. Võin muidugi 100 asja tuua, miks ei tulnud välja, aga arvan, et ilmselt oleksin pidanud end rohkem tagant lükkama.”

Eelmisel suvel siirdus Kiibus Hollandisse, kus harjutab Thomas Kennese juures. Sealsete tingimustega on ta väga rahul. „Kindlasti erineb [treeningprotsess võrreldes Eestiga]. Ainult positiivses suunas. Olen ümbritsetud väga teadlike täiskasvanud sportlastega, kelle kõrval on väga meeldiv treenida. Õpin nende pealt väga palju. Keskkond on väga-väga hea. Mulle väga meeldib.”

Treeneril on ka teisi õpilasi, aga Kiibus ei tunne, et individuaalsest tähelepanust jääks kuskil puudu. Hollandis on ta eluoluga hästi kohanenud. „Usun, et nüüd hakkab vaikselt see paika loksuma. Olen saanud väga hästi treeningutele keskenduda. Keskkond on väga sportlik. Alguses oli elukoha leidmine väga suur probleem, aga nüüd seda probleemi enam pole.”

Kiibus loodab, et tal õnnestub end terveks ravida, et saaks rohkem aega pühendada harjutamisele. „Kõigepealt tahaks lahti saada kõikidest väikestest vigastustest, et saada rohkem treeningtunde. Iluuisutamises on edu võti kordused. Rohkem, rohkem, rohkem tahaks endalt. Arvan, et see on hetkel peamine. Ja jätkata tõusujoont, mida olen alustanud. Ma ei kavatse jälle alla lasta seda.“