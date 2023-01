M-Spordi pealik: Tänaku probleeme on lihtne lahendada

2019. aastal Toyotaga maailmameistriks tulnud eestlane ei suutnud hooaja avaetapil konkurentidega võrdset kiirust näidata, kuigi sõitis punktikatsel välja teise aja, jäädes alla vaid valitsevale maailmameistrile Kalle Rovanperäle. Ent ülejäänud ralli vältel polnud Tänakul piisavalt kindlust, et autost maksimum välja võtta. Malcolm Wilson tõdes intervjuus portaalile DirtFish, et ootas meeskonnalt aastale mõnevõrra paremat algust, ent tundis kergendust, et tiimi esisõitja probleemid polnud midagi fundamentaalset.

„Loomulikult oleksime tahtnud pisut paremat tulemust, aga Ott on tegutsenud väga targalt. Kuid kui aus olla, siis on auto juures asju, mille kallal on vaja töötada. Hea on see, et need muudatused, mida ta tahab teha, pole midagi sellist, mis mulle muret valmistaks. Ta ei ütle midagi sellist, et meil on 20 hobujõudu puudu. Kui ütleks, siis paneks see kukalt kratsima,“ sõnas Wilson.

Ta lisas, et probleemid on seotud peamiselt seadistusega. „Seega ei muretse ma liialt. Lisaks tuleb pisut tegeleda mootoriga, aga see pole seotud võimsusega, mis on hea. Oluline on see, et ta teenis [avaetapilt] punkte,“ lausus Wilson.

Monte Carlo ralli järel juhib MM-sarja Sebastien Ogier, kes on kogunud 26 punkti. Kuid teadupoolest ei tee kaheksakordne maailmameister kaasa tervet hooaega, vaid osaleb üksikutel etappidel. Rovanperä on 23 silmaga teine, järgnevad Thierry Neuville (17), Elfyn Evans (15) ja Tänak (14).