Prantsuse suusataja alistas kodupubliku ees Kläbo, Norra äss põrkas enne finišisirget kokku noore rootslasega

Kolmanda koha sai Paal Golberg, kes edestas Angerit, seejuures said nad kirja võrdse aja (kaotust võitjale +0,91) norralase imepisike edu tuvastati fotofinišiga.

Kläbo polnud pärast kaotust juhtunus liialt pettunud ega süüdistanud selles 20aastast Rootsi konkurenti. „Ma pole seda televiisorist näinud, aga märkasin kedagi siserajal. See on osa spordist ning oleksin ilmselt ise samamoodi teinud. Selles peitubki sprindi võlu, vahed on väikesed. Läksin rohkem väljapoole, kui oli optimaalne. Seejärel ei suutnud ma kiirendada, jõudsin küll Jouv'ile kõrvale, kuid jäin napilt alla,“ selgitas viiekordne maailmameister.