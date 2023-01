VÄGEV KERGEJÕUSTIKUPÄEV: Mülla hüppas USAs Eesti rekordi ja Ilves isikliku tippmargi

Mülla lisas Minneapolises Eesti rekordile ühe sentimeetri, kui ületas kõrguse 4.43. „Rekordivõistlus läks hästi,“ rääkis Lõuna-Dakota ülikoolis tudeeriv 21aastane sportlane pärast kordaminekut Õhtulehele. „Tegelikult teadsin juba ette, et olen võimeline 4.43 hüppama, sest eelmisel laupäeval hüppasin selle iseenesest üle, latt jäi peale, aga maandus tellingu peale, mis pole lubatud!“

Kõrgusel 4.37 oli olukord tema sõnul siiski natukene närviline. „Pidin lihtsalt ennast kokku võtma. Teadsin, et kui 4.37 kolmandal katsel üle saan, siis järgmine kõrgus tuleb esimesel. Võistluse korraldus mulle meeldis ja hall oli hea soe.“

Mülla sõnul sujus sisehooaja ettevalmistus väga hästi. „Mingeid erilisi tagasilööke ei olnud ja sain kõik treeningud kaasa teha. Trennis proovisime parandada tehnikaasju. Teeme seda siiani. Sisseminek on kindlasti paremaks läinud ja olen õppinud oma käsi paremini ajastama. Kindlasti on veel hüppeid, kus kõik läheb pekki, aga eks seda on kõigil!“