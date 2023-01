OOTUS: Kas tõkkejooksjad purustavad Eesti rekordid?

Kõige rohkem põnevust tõotavad pakkuda meeste ja naiste tõkkesprint. Keiso Pedriks alustas hooaega kolmapäeval Taanis ja läbis 60 meetri tõkkedistantsi 7,74ga. Pärast etteastet kinnitas ta Õhtulehele, et karikavõistlustel on sihikul aeg alla 7,70. Pole välistatud, et Andrei Nazarovi õpilane tabab kaks kärbest ühe hoobiga: purustab endale kuuluva Eesti rekordi 7,66 ja täidab ka sise-EMi normi 7,64.

Naiste tõkkesprindis peaksid vinge sportliku duelli korraldama Diana Suumann ja Kreete Verlin. Suumann on tänavu mõlemal etteastel võistlusmaa läbinud ajaga 8,26. Verlini hooaja tippmark on 8,34. Meenutagem, et Ksenija Baltale kuuluv Eesti rekord on 8,16.