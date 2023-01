VÄGEV: Kreete Verlin purustas tõkkesprindis Ksenija Balta rekordi! 60 meetris jäi rekordist napilt vajaka!

Vägeva etteaste tegi Verlin ka 60 meetri jooksus, kus noppis võidu isikliku tippmargiga 7,31. Baltale kuuluvast Eesti rekordist jäi vajaka vaid kaks sajandikku. Teisena lõpetas isiklikku rekordit 7,34 korranud Õilme Võro ja kolmandana oma tippmargi 7,45 püstitanud Suumann.

Keiso Pedriks. Foto : Stanislav Moškov

Meeste 60 meetri tõkkejooksu võitis suursoosik Keiso Pedriks ajaga 7,83. „Taanist tagasi tulles mõtlesin, et võiks hooaja tippmarki kümnendiku võrra parandada, aga tegin hoopis sammu tagasi. Tahtmist oli rohkem kui sisu, särtsu nappis,“ arutles kolmapäeval Aarhusis 7,74 kirja saanud pärnakas.

Järgmise etteaste teeb Pedriks 9. veebruaril Prantsusmaal. „Siis saab jälle kiiremate poistega joosta. Vormi oleme ajastanud nii, et heas hoos oleksin eestikatel ja sise-EMil. Trenni on tehtud ja varsti peaks see välja lööma,“ rääkis Andrei Nazarovi õpilane, kelle rekord on 7,66.

Tüdrukute 60 meetri jooksus kordas Miia Ott Eesti noorterekordit 7,57.

Enne võistlust

Kõige rohkem põnevust tõotavad pakkuda meeste ja naiste tõkkesprint. Keiso Pedriks alustas hooaega kolmapäeval Taanis ja läbis 60 meetri tõkkedistantsi 7,74ga. Pärast etteastet kinnitas ta Õhtulehele, et karikavõistlustel on sihikul aeg alla 7,70. Pole välistatud, et Andrei Nazarovi õpilane tabab kaks kärbest ühe hoobiga: purustab endale kuuluva Eesti rekordi 7,66 ja täidab ka sise-EMi normi 7,64.