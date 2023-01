Ilves on teist päeva järjest hüppe järel suures mängus sees, Riiber loobus MK-sarjast ja keskendub MMile

MK-sarja üldliider Jarl-Magnus Riiber rebestas eilse hüppega oma kombinesooni, jättis Seefeldi etapi pooleli ja seega täna starti ei tulnud. Tõenäoliselt tähendab see seda, et Lamparter läheb temast täna üldarvestuses mööda.

„Ma tundsin, kuidas laskumispositsiooni sisse võttes mu kombesse auk tekkis. See oli päris veider. Tunnen isegi väikest kergendust. Mõnes mõttes tuli see mulle kasuks, sest otsustas minu eest ära, et ma saan MK-sarjast loobuda, aja maha võtta ja MMile keskenduda,“ rääkis Riiber Norra ringhäälingule. Hiljuti oli ta pikalt tervisega hädas ja pole sellest tänaseks endiselt täiesti välja tulnud.